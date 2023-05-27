Miyase İlknur deprem bölgesinin nabzını Malatya'da tuttu: Millet montaja inandı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:00

Depremin vurduğu illerde 14 Mayıs seçimleri sonrasında iktidarın hâlâ nasıl birinci parti çıktığı tartışılıyor. Yazı dizimizin dün yayımlanan ilk bölümünde iktidardan umudun kesilmemesinin nedeninin, kimlik siyasetinin depremin önüne geçmesi ve iktidarın konut vaadi olduğunu belirtmiştik. CHP’li Veli Ağbaba ile ziyaret ettiğimiz her yerde insanlar PKK görüntülerinin montajlandığı videoya inanmıştı.

İlk üç gün yardım elini uzatamayan ve en acil ihtiyaçları depremzedeye parayla satan iktidarın beklenen hezimeti neden yaşamadığını kahvede konuştuğumuz bir grup şöyle özetlemişti: “Malatyalı iktidar sever. Biz her daim güçten yana oluruz. Huyumuz böyle. İnönü, Menderes, Özal, Erbakan şimdi de güç Erdoğan’da olduğu için ondan yana oy kullanırız...”

Milliyetçi ve muhafazakâr oyların yüksek olduğu Sürgü’de halkla epey sohbet ettik. Çay bahçesinde birçok masada siyaset konuştuk. Ama içlerinden bir masa vardı ki Türkiye’ye örnek olması gereken bir tabloydu. Masa etrafında oturan biri Yeşil Sol Partili, diğerleri MHP’li olmak üzere dört kişinin dostluğunu ve sohbetlerini gıpta ile izledim. Bu dört kişi uzun yıllardan beri farklı siyasi eğilimlerde olmasına karşın dostluklarını bozmadan sürdürüyor. Birbirlerine “Kirve” diye hitap ediyor.

‘MUHALEFETTE SORUN YOK MU?’

Malatya’da AKP’nin hâlâ birinci parti olma nedenini sorduğumuzda MHP’li Ahmet Mutlu, AKP’nin aslında oy kaybettiğini ancak bu oyların Malatya’da MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne kaydığını, bunda da iktidarın “PKK, Kılıçdaroğlu’nu destekliyor” propagandasının etkisi olduğunu belirtiyor. Emekli imam olan diğer MHP’li Enver Aksoy da, montaj konusunu muhalefetin iyi işleyemediğine dikkat çekti. Aksoy, “Yirmi yıllık iktidarın bu kadar hatasına rağmen hâlâ bu oyu alması muhalefette bir sorun olduğunu göstermiyor mu” diye soruyor. Üçüncü MHP’li Sürgülü Şahin Özdemir de “Kılıçdaroğlu kaybetmek için her şeyi yaptı” diyerek arkadaşlarını onaylıyor.

Bu saptamalara itiraz eden Yeşil Sol Partili emekli öğretmen Mahmut Şahin, “İktidar kendi medyasını kurdu ve ne yazık ki kırsalda iktidar medyası izleniyor. Muhalefet kendini sadece kendi kanallarında anlatmak zorunda kalıyor. CHP’nin kendi ittifak üyeleri Kılıçdaroğlu’na vermedi. Bu millet kendi celladına âşık. Kılıçdaroğlu ne yapsın” diyor.

Kırk yıldır arkadaş olan gruptan MHP’li Ahmet Mutlu, YSP’li dostu Şahin’e şöyle bir soru yöneltiyor: “Mahmut yav, bence sizin parti hatalı bir karar aldı. Aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu destekleyince Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdü. Erdoğan hemen PKK propagandasına abandı. Halbuki, ilk turda aday çıkarıp ikinci turda Kılıçdaroğlu’na destek vermiş olsaydınız bu ‘PKK desteği’ propagandası bu kadar tutmazdı ne dersin?”

‘BİR ŞEYH, BİR PADİŞAH GİBİ...’

Şahin, “Valla kirve haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum” diyor ve ardından emekli imam olan Enver Aksoy’a takılıyor: “Bu milletin her yalana inanması, iktidarın illüzyonlarına kapılması, Erdoğan’ın bir şeyh, bir padişah gibi görmesi de sizin gibi imamların eseri ha!...”

Emekli imam Enver Aksoy’un cevabı ilginç: “Bak hele... Yahu ben de sizin gibi öğretmenlerin eseri diye düşünüyordum. Sanki siz çok iyi nesiller yetiştirdiniz de... Gel anlaşalım Mahmut Hoca’m; hem siz öğretmenlerin hem biz imamların hem de bu siyasetçilerin eseridir bu halkın derbederliği.”

İYİ PARTİ ASILMADI MI?

Malatya’da hem CHP hem de Cumhur İttifakı bileşenlerinin katıldığı ortak görüş, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na yeteri desteği sağlayamadığı yönünde. Bunu İYİ Partili yöneticiler de kabul ediyor. İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz’ın CHP il yöneticilerine “Seçmenimizi yeterince kanalize edemediğimizin farkındayız” dediğini söylüyor CHP’li bir il yöneticisi.

Doğanşehir’in Polat Mahallesi’nde karşılaştığımız İYİ Parti İlçe Başkanı Süheyla Kurnaz da bu gerçeği kabulleniyor. Seçmenlerinin önemli bir bölümünün Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini gördüklerini, bunun Altılı masadan ayrılıp geri dönmenin etkisinin yanında AKP’nin PKK propagandasının da etkili olduğunu belirtiyor. Ancak 28 Mayıs için bütün güçleriyle asıldıklarını ve sandık kurulu oluşumundan oy vermeye gitmeyenlerin ikna edilmesine kadar çok çalıştıklarını söylüyor. Gerçekten de Kurnaz, mahalledeki CHP’lilere başka illere göçenlerin gelip oy kullanmaları yönünde nasıl yardımcı olabileceğini soruyor.

ŞAİBELİ SANDIKLAR

Türkiye’nin şaibeli sandıklarından Malatya’da da bolca var. Battalgazi ve Pütürge sandıklarından bazılarında ilginç sonuçlar var. Seçmen sayısından fazla oy çıkan sandıklar mı dersiniz, CHP’nin sandık görevlisinin bulunduğu sandıkta CHP’nin sıfır çektiği sandıklar mı dersiniz, sandıktaki oylardan bir tane bile iptal çıkmayıp tamamının Erdoğan ve AKP’ye çıktığı sandıklar mı dersiniz ne ararsanız var.

Pütürge’nin Arınlı köyünde geçen seçimde 92 seçmen bulunan sandıktan 93 oy çıkıyor. Tek bir iptal yok ve oyların 92’si AKP’ye bir oy da YRP’ye çıkmış.

İtiraz için CHP’nin görevlendirdiği avukat bizzat köy muhtarı İbrahim Ayaydın ve adamları tarafından darp edilmiş. 28 Mayıs için sandık görevlisi olarak görevlendirilen kişi muhtar tarafından alenen tehdit edilerek seçim günü köye gelmemesi istenmiş.