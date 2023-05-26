Cumhuriyet, Manisa'da sokağın nabzını tuttu: 'FETÖ elebaşını getirirse kazanır'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Manisa’da AKP yıllardır oylarını yükseltmiş. 2019 yerel seçimlerinde AKP aday göstermemekle MHP’li başkana başkanlık koltuğunu vermiş.

2018’de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.6, Muharrem İnce yüzde 34.6 aldı. 14 Mayıs’ta Erdoğan’a yüzde 47.15, Kılıçdaroğlu’na yüzde 46.08, Oğan’a 6.12 ve İnce’ye 0.65 oy çıktı.

Pazar günü yapılacak seçimler için Millet İttifakı, 10 gündür gece gündüz sokak sokak geziyor. Seçmene projelerini ve AKP’nin yalan siyasetini tek tek anlatıyor. MHP’li belediye başkanının yeterince hizmet yapmadığını bu nedenle de Cumhur İttifakı’na güven gittikçe azalmış. Yurttaş, Kılıçdaroğlu’na iki puan daha fazla destek çıkacağı yorumunu yapıyor.

‘AYNI MASADA OLAMAZ’

Sokakta gençlerin çoğu “Hak hukuk ve adalet” getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yana oy kullanacağını söylüyor. Gençler, Kılıçdaroğlu’nun 72 yaşında olmasına değil, modern bakış açısı ve dürüst olmasına değer vermiş. Özellikle evinin mutfağında paylaştığı videolar etkili olmuş. Kılıçdaroğlu’nun fotomontajlı fotoğrafları ve afişleri Manisa’da da dağıtılmış ama çok destek görmemiş. Markette çalışan Z.E “PKK, Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleyen bir örgüt. Kılıçdaroğlu, terör örgütü ile aynı masada olabilir mi?” diyor.

‘YALAN İLE GÖTÜRÜYOR’

Parkta FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Samet öğretmen geliyor yanımıza: “FETÖ iddiasıyla açığa aldılar. Beraat ettim. Hâlâ göreve iade edilmeyi bekliyorum. Erdoğan, PKK yalanı ile seçimi götürüyor. Millet İttifakı, FETÖ’nün yapılanmasına aracı olan Erdoğan’ın dosyalarını açmalı. Kılıçdaroğlu, ‘Kazanırsam, FETÖ elebaşını Türkiye’ye getirip ona destek verenlerle yargılatacağım’ demeli. O zaman kararsız olan ve değişken seçmen oy verir ve cumhurbaşkanı olur”

‘SAHİPLENDİRME NE DEMEK!’

Sohbete bir üniversite öğrencisi dahil oluyor, “Kadınların eşya gibi sahiplendirildiği bir düşünce sizce doğru mu? HÜDA PAR, terör partisi değil mi?” diyerek çıkışıyor. MHP’ye oy veren orta yaşlı bir amca ise “Biz vatanımızın her şeyden önce tutarız. Ben HDP ile aynı masada olanlara oy vermem” diyor.

ACININ KENTİ SOMA

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’da Erdoğan’a yüzde 51.80 oy çıktı. Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, iki seçimdir çıkan oylara çok şaşkın... “301 kişi değil 1001 kişi de olsa bu fikri değiştiremeyiz. Soma halkından para ile yalanlarla oy aldılar” yorumunu yapıyor.