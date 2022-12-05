MİT operasyonuyla öldürüldü: 'Mizgin Kobani' bilmecesi...

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:59

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin son bulması amacıyla terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki kadrolarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre, Mislih'in Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı ifade edildi. Buna göre, eylemleri azmettirdiği tespit edilen Mislih, MİT tarafından hedef listesine alındı.

Habere göre Silam Mislih, MİT'in Ayn İsa'daki kaynakları vasıtasıyla takibe alındı ve yeri tespit edildikten sonra etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Ancak "etkisiz hale getirilmesi" ajanslar tarafından "son dakika" gelişmesi olarak geçilen Mislih'le ilgili arşivlerde yer alan bilgiler, soru işaretlerine neden oldu. Zira Mislih, arşivlere göre temmuz ayında düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.

Öyle ki Mislih'in öldürülmesi, terör örgütünün ağırlığını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından duyurulmuştu. Ayrıca Mislih'in cenazesinin görüntüleri de yine terör örgütüne yakın yayın organları tarafından paylaşılmıştı.

A HABER: NOKTA ATIŞIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber de Mislih'in öldürüldüğünü 3 Temmuz 2022 tarihinde, internet sitesinden "MİT'ten nokta atışı operasyon! YPJ elebaşı Siham Mislim öldürüldü" başlığıyla duyurmuştu.

GÜLTEN MATUR'U HATIRLATTI

Siham Mislih'le ilgili bu durum, akıllara geçen haftaki 'Gülten Matur' operasyonunu da getirdi. Matur, 28 Kasım'da ajanslar tarafından geçilen habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu ‘DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu’ olduğu gerekçesiyle yakalanmıştı. Ancak Matur'un 2017 yılında da yine aynı gerekçeyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.