Modacı Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti
Atatürk Havalimanı’nda hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darbedilen modacı Barbaros Şansal’ın davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şansal’ı darbeden 12 sanık hakkında beraat kararı verirken, 1 sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Modacı Barbaros Şansal hakkında 2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı gözaltı kararı verilmişti.
Şansal, KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından küfürler eşliğinde dövülerek apronda da tekme tokat saldırıya maruz kalmıştı.
Şansal'ın darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.
İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
12 KİŞİYE BERAAT, 1 KİŞİYE PARA CEZASI
Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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