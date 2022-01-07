Modacı Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti

07 Ocak 2022 Cuma, 13:12

Modacı Barbaros Şansal hakkında 2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı gözaltı kararı verilmişti.

Şansal, KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından küfürler eşliğinde dövülerek apronda da tekme tokat saldırıya maruz kalmıştı.

Şansal'ın darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.

İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

12 KİŞİYE BERAAT, 1 KİŞİYE PARA CEZASI

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

