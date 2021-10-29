Selvi: Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettirdiği Kılıçdaroğlu'na linç girişimi videosuna tepki gösterdi.
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın izlettiği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmek istendiği anları içeren videoya tepki gösterdi.
"Yanlışa yanlış" sözleriyle başlarken "Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu" diyen Selvi, şöyle devam etti:
"Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı."
YANIT VERMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısından Çubuk'taki linç girişimine ilişkin görüntüleri göstermesine yanıt olarak, "Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş. Ne senden ne senin şurekandan korkmuyorum" dedi.
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