Montrö ve ‘cüppeli amiral’ açıklamaları nedeniyle dava açılan amiraller yargıç karşısında

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

Montrö ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamaları nedeniyle haklarında dava açılan emekli amiraller, bir kez daha yargıç karşısına çıkıyor. Davanın bugün görülecek ikinci duruşması öncesi konuşan avukat Celal Ülgen, “Davanın açılması bile tek başına hukuki garabet. Hukuk silah olarak kullanılarak aydınlar ve yurtseverler üzerinden yılgınlık oluşturacak baskı unsuru yaratmak istiyorlar” dedi.

104 emekli amiral hakkında, Montrö ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle dava açıldı. MSB’nin “104 amiralin bildirisini kınadılar” şeklindeki açıklamasını “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” sözleri ile reddetmesinin ardından soruşturmaya dahil edilen eski TESUD Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Çalışkan da davada amiral olmayan tek isim olarak yer aldı. Duruşmada, tamamlanmayan ifadelerin alınması, ardından savcının esas hakkındaki görüşünü sunması için zaman talebinde bulunması bekleniyor. Bu nedenle davanın ertelenmesi öngörülüyor.

Ülgen, henüz savcının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının beklenmediğini kaydederek “Bu süreci seçimlere kadar uzatmak isteyeceklerdir” değerlendirmesinde bulundu. Böyle bir davanın açılmasının bile tek başına bir “hukuki garabet” olduğunu vurgulayan Ülgen, “Bu dava, düşünce özgürlüğüne saldırıdır. Ancak ülkemizin hukuk bükücüleri bu işi de kotardıklarını sanıyor. Oysa hiç de öyle değil. Hukuk silah olarak kullanılarak bir yandan aydınlar ve yurtseverler üzerinde yılgınlık oluşturacak baskı unsuru yaratmak, öte yandan da bunu kendi seçmenlerini konsolide edici bir araç olarak kullanmak istiyorlar. ‘Bana oy vermezseniz öcü sizi kapar’ çocuk aldatmasını kullanmaktan da utanmıyorlar” ifadelerini kullandı.