Moskova’daki, Suriye konulu toplantı ertelendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları tarafından gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:27
Moskova’daki, Suriye konulu toplantı ertelendi
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Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Şam ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmesi bekleniyordu. toplantının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını duyururken, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Moskova’da 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yer alacağı toplantıda Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın ve Suriye’yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan’ın temsil etmesi bekleniyordu.


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