Moskova’daki, Suriye konulu toplantı ertelendi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları tarafından gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Şam ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmesi bekleniyordu. toplantının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını duyururken, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.
Moskova’da 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yer alacağı toplantıda Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın ve Suriye’yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan’ın temsil etmesi bekleniyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş