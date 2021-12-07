Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri fiyatında büyük zam
Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde zamlar devam ediyor. Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre enflasyon aylık yüzde 3.51 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.31 oldu. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklaması sonrasında gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine art arda zamlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.
BÜYÜK ARTIŞ
Buna göre 6’lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32’li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.
TÜİK açıklamasının ardından toz deterjan ürünlerinin fiyatları 87,90’dan 127 liraya, çocuk bezleri 44 liradan 59 liraya, Antep fıstığı ise 19 liradan 29 liraya yükseltilmişti.
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