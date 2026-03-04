MSB ve NATO'nun İran'a yönelik 'füze' açıklamasıyla Yeni Şafak da devreye girdi

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın "Hatay'a İran tarafından ateşlenen bir balistik mühimmatın düştüğüne" dair açıklamasının ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Gazetenin sosyal medya platformu X'teki hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce İran dini lideri Hamaney'i hedef alarak "250 bin insanı (Suriyelileri) konvansiyonel silahlarla öldürüyor. Siz hâlâ bunlara destek veriyorsunuz. Bunlara silah gönderiyorsunuz. Böyle bir dini önder olabilir mi?" ifadeleri kullandığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımın, mühimmatın imha edildiğinin bildirildiği MSB açıklaması ve kısa süre sonra NATO'dan yapılan "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz" açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Aynı gazete, Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısıyla öldürülmesini ise "Hamaney şehit edildi" manşetiyle haberleştirmişti.