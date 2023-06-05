MSB'de devir teslim töreni: Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:50

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:50

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak olan Yaşar Güler, görevi selefi Hulusi Akar'dan devraldı.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, görevini cumartesi günü açıklanan yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak ilan edilen Yaşar Güler'e devretti.

Tören sırasında konuşan Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Temmuz 2018'de başladığımız görevi cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğinde büyük gayretle yapmaya çalıştık. Alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği dönemden geçiyoruz. Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da göreve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan MSB, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bunla ilgili kimsenin şüphesi olmasın.

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir.

İki devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eşzamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir."

"BU BAYRAĞI DEVRALIYORUM"

Yaşar Güler'in açıklamalarından öne çıkanlarsa şöyle:

"Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum.

Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz."