MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması

Yayınlanma: 09.09.2023 - 19:59

Güncelleme: 09.09.2023 - 19:59

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik uçuk iddialarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."

Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik İftiralarla İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/rZ9moyWCzM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2023

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında söyledikleri nedeniyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Başsavcılığın soruşturma kararı sonrası Tanrıkulu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapmış, "Geçmişteki hakikatler, şimdiki siyasi pozisyonlarınıza göre eğilip bükülemez, değiştirilemez. Hakikatler siz linç ettiğinizde de ortadan kalkmaz" ifadelerini kullanmıştı.