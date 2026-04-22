Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mücahit Birinci'den AKP'ye 'Yavaş' ve 'butlan' uyarısı: 'Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmeliyiz'

22.04.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olası gözaltı ve CHP'ye butlan kararı çıkması halinde olacaklara ilişkin partisini uyardı. Birinci, "Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz kaçınılmazdır" dedi.

AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, partisine Macaristan'daki seçimler üzerinden yaptığı uyarılarını bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olası gözaltı ve CHP için 'butlan' iddiasıyla ilgili olarak sürdürdü.

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde AKP'yi çok ciddi şekilde zorlayacağını iddia eden Birinci "Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40’ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına)" dedi.

"MUHALEFET YÜZDE 55'E ÇIKAR" 

Birinci, CHP'ye yönelik butlan kararı çıkması halinde oluşacak sonucu ise "CHP’de ne olursa olsun, seçim 2028’de alınsa bile, muhalefet %50–55 bandına çıkar" diyerek ifade etti.

AKP'li isim yorumunu "Finalde, zaman gençten yana olduğu için iktidar en az 20 yıl sağdan merkez sağa ve sola kayar. Bu kayış %60 ile başlar, 4. seçimde yine %30–35’lere çekilir. Yani aşağı yukarı 20 sene sonra…" diyerek sürdürdü.  

"ÇOK ACİL ŞEKİLDE GERİ DÖNMELİYİZ"

Birinci, partisinin bu sonuçla karşılaşmamasını için yapılması gerekenleri de şu ifadelerle sıraladı: 

"Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz, tansiyonu düşürmemiz, ekonomiye dört elle sarılmamız, adalet ve tarım konusunda acil ve kesin çözümler bulmamız şarttır, kaçınılmazdır."

Birinci, sözlerini "Aksi halde, 2002’de iktidara, devlete ve makamlara elveda diyen Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve kadroları gibi oluruz. Benden söylemesi…" uyarısıyla tamamladı. 

'İBB borsası' skandalında ortaya çıkan belgelerde ismi geçtikten sonra AKP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve karar öncesi AKP’den istifa eden Mücahit Birinci, geçen hafta da Macaristan'da Victor Orban'ın devrildiği seçim sonuçlarından ders çıkarılması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Birinci, "Halk ilk sinyali belediye seçimlerinde verdi. İkinci sinyal 'kırmızı kart' olursa, durumumuz Macaristan’dan beter olabilir" demişti.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #seçim anketi #Mücahit Birinci

İlgili Haberler

Sizce Türkiye’de "bilimsel ve aydınlanmacı eğitim" modeline geçilmesinin önündeki en büyük engel nedir? Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği 2. Geleceğin Eğitimi Zirvesi’nde uzmanlar, 'zihinlere hükmetme çağında' bilimin ve aydınlanmanın hayati rolüne dikkat çekti. Peki, Türkiye’nin çağdaş ve bilimsel bir eğitim modeline tam anlamıyla geçmesinin önündeki en büyük bariyer sizce nerede? İdeolojik müdahaleler mi, yoksa yapısal sorunlar mı?
Asal Araştırma'dan seçim anketi ortalaması: Son 1 yılda siyasi partilerin oy oranı ne oldu?
Asal Araştırma'dan seçim anketi ortalaması: Son 1 yılda siyasi partilerin oy oranı ne oldu? Asal Araştırma, son 1 yılın milletvekili genel seçim sonuçlarının ortalamasını yayımladı. Buna göre CHP, yüzde 32,8 ile birinci parti oldu. CHP'yi en yakın yüzde 32,2 ile AKP takip etti.
Ümit Özdağ'a 'ara seçim' ziyareti... Özgür Özel'den kritik 'anket' açıklaması, İsrail Savunma Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir hadsizlik!'