Mücahit Birinci'den AKP'ye 'Yavaş' ve 'butlan' uyarısı: 'Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmeliyiz'

AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, partisine Macaristan'daki seçimler üzerinden yaptığı uyarılarını bu kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olası gözaltı ve CHP için 'butlan' iddiasıyla ilgili olarak sürdürdü.

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde AKP'yi çok ciddi şekilde zorlayacağını iddia eden Birinci "Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40’ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına)" dedi.

"MUHALEFET YÜZDE 55'E ÇIKAR"

Birinci, CHP'ye yönelik butlan kararı çıkması halinde oluşacak sonucu ise "CHP’de ne olursa olsun, seçim 2028’de alınsa bile, muhalefet %50–55 bandına çıkar" diyerek ifade etti.

AKP'li isim yorumunu "Finalde, zaman gençten yana olduğu için iktidar en az 20 yıl sağdan merkez sağa ve sola kayar. Bu kayış %60 ile başlar, 4. seçimde yine %30–35’lere çekilir. Yani aşağı yukarı 20 sene sonra…" diyerek sürdürdü.

"ÇOK ACİL ŞEKİLDE GERİ DÖNMELİYİZ"

Birinci, partisinin bu sonuçla karşılaşmamasını için yapılması gerekenleri de şu ifadelerle sıraladı:

"Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz, tansiyonu düşürmemiz, ekonomiye dört elle sarılmamız, adalet ve tarım konusunda acil ve kesin çözümler bulmamız şarttır, kaçınılmazdır."

Birinci, sözlerini "Aksi halde, 2002’de iktidara, devlete ve makamlara elveda diyen Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve kadroları gibi oluruz. Benden söylemesi…" uyarısıyla tamamladı.

'İBB borsası' skandalında ortaya çıkan belgelerde ismi geçtikten sonra AKP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve karar öncesi AKP’den istifa eden Mücahit Birinci, geçen hafta da Macaristan'da Victor Orban'ın devrildiği seçim sonuçlarından ders çıkarılması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Birinci, "Halk ilk sinyali belediye seçimlerinde verdi. İkinci sinyal 'kırmızı kart' olursa, durumumuz Macaristan’dan beter olabilir" demişti.