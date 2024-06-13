Muğla’daki madende kapasite artışı isteyen şirket yeni maden için de başvurdu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

İklim kriziyle mücadele ederken korunması gereken orman nüfusu şirketler tarafından tehdit altında. AKP iktidarının verdiği onaylarla açılan madenler de kuraklığı tetikliyor. TEMA Vakfı’nın verilerine göre ormanlarının yüzde 65’i maden tehdidi altında olan ve henüz maden yapılmamış alanlarda ise maden ruhsatı bulunan turizm cennetlerinden Muğla’da sıraya bir proje daha girdi.

TOPLAM 54.27 HEKTAR

2017’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ilk onaylarını alan Riva Seramik, Kavaklıdere’nin Kurucaova ve Derebağ mahallelerinde de çalışma yürütmek istiyor. Bakanlığın sisteminde yer alan bilgiye göre başvurusu onaylanırsa şirket orman, tarım alanı ve meradan oluşan alanın 36.79 hektarında çalışma yapacak. Ayrıca üretim kapasitesini de yıllık 96 bin tondan 1 milyon tona çıkaracak.

Öte yandan şirket alanda sondaj çalışması yaparken feldispat madeninin yakınında linyit keşfedince linyit üretimi için adım attı. Şirket bakanlıktan maden çalışmaları için 17.48 hektar talep etti.

Şirketin istediği iki alan toplamda 54.27 hektar olacak. Bu da 76 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Ayrıca şirketin alanda 250 hektarlık ruhsatının bulunması ilerleyen zamanlarda genişleyebileceğini gösteriyor.

Muğla genelinde büyük madenler yer alıyor. Bunların kamuoyunda en çok bilineni ise Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için yok edilen Akbelen Ormanı. Orman genelinde kömür madeni çalışmaları devam ederken birçok proje de hazır durumda. Bakanlık verilerine göre, Ocak 2020’den bu yana Muğla genelinde 278 proje için süreç başlatıldı. Bakanlık 223 projeye onay verdi.