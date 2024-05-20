Ayasofya'nın restorasyon ihalesini yine Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy aldı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:45

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:46

Ayasofya’ya dair tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Ayasoyfa’nın tarihi kapıları başta olmak üzere çeşitli alanlarının tahrip edilmesi gündeme gelmiş ve bu olaylar kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Ayasofya’nın restorasyonuna dair de birçok tartışma gündeme geldi. Konuyla ilgili tartışmalı bir ihaleye daha imza atıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 27 Aralık 2023’te Ayasofya’nın üçüncü etap uygulama işi için ihaleye çıktı. 31 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi aldı.

Gürsoy’un şirketi daha önce Ayasofya’nın 218 milyon 500 bin TL’lik restorasyon ihalesini de almıştı.

9 YILDA 1.7 MİLYAR TL’LİK İHALE

AKP’li yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Güryapı Restorasyon, tarihi birçok yapının restorasyonunu yaptı. Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camisi, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini yaptı.

Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı.

Gürsoy’un restorasyon şirketi 2015 yılından bu yana 20 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 741 milyon 327 bin TL.