Muhalefet, Ruhsar Pekcan üzerinden Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u eleştirdi: ‘Yolsuzluğun üstünü örttünüz’

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Ticaret Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri dün başladı. Görüşmelere cari açık ile dış ticaret açığı tartışmaları damgasını vurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ithalattaki artışta enerji fiyatlarının yanı sıra altının da etkili olduğunu söyledi. Toplam altın ithalatının yüzde 198.4 yani 10.1 milyar dolar arttığını belirten Muş, görevinden alınan eski Bakan Ruhsar Pekcan ile ilgili iddiaları araştırmamakla da eleştirildi.

Muş, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili bilgi verdi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “‘Burada şu kadar kokain yakalandı, bu kadar eroin yakalandı’ demek çok övünülecek bir şey değil. Bunlar, ülkenin nasıl bir kokain ve eroin üssü haline dönüştüğünü gösteriyor” dedi.

Kenanoğlu, “Ruhsar Pekcan’la ilgili yoksuzlukların üstünün kapatılmasının da yakıştıramadığımızı ifade etmek isteriz” diye konuştu. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, “Kendi bakanlığını dolandıran bir bakan üzerine bakanlık koltuğuna oturdunuz ve bununla ilgili de herhangi bir yaptırım da bulundunuz mu, bunu daha duyamadık, bilemedik” dedi.

"DOLANDIRDI" ATIŞMASI

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Dolandırma ifadesi çok ağır bir ifade bir bakan için” diyerek müdahale etti. Bunun üzerine Cinisli, “Dolandırdı efendim, dolandırdı. Soruşturulmaması soruşturmayanların ayıbı, dolandıranın değil” diye karşılık verdi. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendisine ait şirket üzerinden bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkınca görevinden alınmıştı.

KASA KASA DOMATES

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, komisyon üyelerine Ağrı’da yetişen kasa kasa domates ikram etti. Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz, “Onu odalara dağıtsak Ekrem bey” dedi.