TİP'li Ahmet Şık'tan Bakan Mehmet Muş'a 'Ruhsar Pekcan' sorusu: 'Kendi bakanlığını dolandıran bir hırsıza ne yaptınız?'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:31

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun bütçeleri görüşülüyor.

Komisyonda söz alan TİP İstanbul Milletvekili Şık, Bakan Mehmet Muş’a, eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın kendi şirketinden bakanlığa sattığı dezenfektanları anımsattı.

Şık, şunları söyledi:

“AKP, iktidara geldiğinde tüm topluma ve halka şöyle bir söz vermişti; ‘3Y ile mücadele edeceğiz’. Nedir o 3Y? Yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla. Aradan geçen 20 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda ne görüyoruz? Hayatın her alanında koca bir yasaklar silsilesi ile karşı karşıyayız. Yolsuzluk derseniz, çok açık söyleyeyim, Cumhuriyet tarihinin toplamında yapılmış yağmadan daha büyük bir talan düzeni yaratıyor. Haliyle de yoksulluk en üst seviyeye ulaştı. Bunlar konuşulmasın diye de ağır da bir sansür mekanizması devreye girdi. Nasıl girdi? Zaten konvansiyonel medya araçları denetim altına alınmıştı, kalanın sesi çıkmaz hale geldi. Çünkü iktidarın denetimindeki yargı mensupları üzerinden herkes susturulmaya çalışıldı. Bu sansür zihniyetine nerede görüyoruz? Bakan Bey’e şunu hatırlatacağım; geçen sene bütçede demişti ki… Sayıştay raporlarını çok önemsediğini ve ortaya konulan bulguların gereğini yapacağını söylemişti. Bu yıl çıkan Sayıştay raporlarına bakıyoruz, değil bulguların yerine getirilmesi, hem bulguların karartıldığını ve Sayıştay’ın daha önce ‘Bunlar problemli alan’ dediği her şeyin de üstünün de karartıldığını görüyoruz.

Geçen sene halefi olduğunuz bakanın, kendi bakanlığını dolandırdığı, yolsuzluk yaptığı, herhangi bir siyasi etiğe sahip olmadığını ortaya çıkaran bir şey yaşadık. Konu tartışmaya açıldı, bakan görevinden alındı. Herkes sandı ki acaba yargılanacak mı? Ama zaten getirilen bu ucube sistemle onun da önü kapalı. Konu açıldığında, grup başkanvekiliniz Bülent Turan’a gazeteciler soru sorduğunda dedi ki ‘Biz, milletimize yanlış yapan kim varsa gereğini yapmak için iktidara gelen bir ekibiz. Yapanın yanına kâr kalmamasını isteyen bir ekibiz’. Bunun da koca bir yalan olduğunu… Siz iki yıldır bu koltukta oturmanıza rağmen sizin bakanlığınızdan önce görevinden alınan bakan, yani Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021’de Twitter’da sizi tebrik eden ve kendi hizmetleri için Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden konuşmasına dair bir ileti paylaşmasının ardından ortadan kayboldu. Hayalet oldu. Ama sizin ulaşacağınız mesafede. Bir tek soru sormak istiyorum? Siz o koltukta otururken sizden önce oturan insan, kendi bakanlığını dolandıran bir hırsız olduğu ortaya çıkmışken ne yaptınız? Şöyle sorayım; neden hiçbir şey yapmadınız?”