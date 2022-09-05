Muhalefete hakarete ödül gibi terfiler

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:19

Kendisine yönelik en ufak eleştiriyi dahi ‘hakaret’ gerekçesiyle yargıya taşıyan iktidar, hakaretin adresi muhalefet olunca adeta ödül gibi görevlendirmeler yapıyor. Muhalefet liderlerine ve siyasilere hakaret eden hemen her bürokrat, kısa sürede görevinde yükseliyor. Vekâleten oturduğu TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı koltuğundan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a hakaret eden Bora Ülker, bu göreve asaleten atanırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden okul müdürü, şu an şube müdürlüğü yapıyor.

YANDAŞ CESARETLENDİRİLDİ

2018 yılında gerçekleştirilen referandum ile geçilen tek adam rejiminin ardından çok sayıda yurttaşa Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma açıldı. TCK’de, “Devletin Egemenlik Alametleri ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen ve “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel” olarak değerlendirilen 299 ve 301’inci maddeler, adeta iktidarın muhalifleri cezalandırma aracına dönüştürüldü. Yalnızca 2021 yılında 48 bin yurttaş, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldı.

İktidarın benimsediği değerlerle ilgili söylenen ve eleştiri içeren her söz, ‘hakaret’ olarak değerlendirilerek yaptırıma konu edildi. Ancak söz konusu iktidara yakın isimler olunca, ‘İfade özgürlüğü’ gerçeği hatırlanarak muhalefete hakaret adeta cesaretlendirildi. Muhalefet partisi liderlerine hakaret eden isimler, ballı görevlendirmeler ile ödüllendirildi.

ARDI ARKASI KESİLMEDİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, muhalefet temsilcilerine hakaret eden ve ballı atama ya da görevlendirme ile ödüllendirilen isimlerin bazıları şu şekilde:

Kadınlara hakaret etti, öğretmen oldu: İzmir’in Karaburun ilçesi merkezindeki ilköğretim okulunun müdürü Şahin Özdemir, sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğu iddia edilen, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı. Özdemir, gelen tepkiler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Skandal sözler TBMM gündemine taşındı. CHP’li Murat Bakan, öğretmenle ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. Selçuk, Özdemir’in başka bir ilçedeki okula öğretmen olarak atandığını ifade etti.

Çocuklara hakarete yaptırım uygulanmadı: Muğla’da Çocuk Destek Merkezi’nde kuruluş müdürü olarak görev yapan bir kişi, kurumdaki çocuklara yönelik, “Küçük fahişeler” dediği iddiaları üzerine görevden alınarak hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonucunda ise kişinin, herhangi bir yaptırımla karşılaşmayarak başka bir kuruma öğretmen olarak atamasının yapıldığı öğrenildi.

Hakaret lojman getirdi: Denizli’de İmam Fettah K., sosyal medya hesabından, "İmamlardan rahatsız olan güruh, elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun" mesajı paylaştı. Hakaret mesajına yoğun tepki gelince Denizli Müftülüğü Fettah K. hakkında soruşturma açtı. Soruşturma tamamlandı ve Fettah K. lojmanı olmayan camiden alınarak lojmanı olan bir başka camiye atandı.

Hakaret etti koltuğu kaptı: TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda vekâleten oturan Bora Ülker, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Bu kadın müfteri, bu kadın yalancı. Ula Korona, git görün ona. Ula bu karı teröristlere FETÖ’cülere af çıkmadı diye mi bozuldu?" şeklinde yazdı. Bora, CHP’li Faik Öztrak’a yönelik ise “Size Türk diyenin size Müslüman diyenin alayını…” diyerek hakaret etti. Ülker, hesabın kendisine ait olmadığını iddia etti. Tartışmalar devam ederken Bora’nın vekâleten oturduğu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna asaleten atanması sağlandı.

Vali Yardımcılığına getirildi: Yurttaşa, “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Konya’nın Ilgın ilçesinin Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu’na ödül gibi bir atama yapıldı. Kadiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilecik Vali Yardımcılığına getirildi.

Şube Müdürlüğü ile ödüllendirildi: Tınaztepe Çok Programlı Lisesi’nde görevli okul müdürü Eyyub Bayrak, 2021 yılının Mayıs ayında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaretler savurdu. Eyyub Bayrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı paylaşımında “Porno kasetle genel başkan olanlar mafya filmiyle iktidar olmaya çalışıyor…” yazarken İmamoğlu’na yönelik ise “At hırsızı seni…” paylaşımında bulundu. Tepkilerin üzerine paylaşımlarını silen ancak AKP yanlısı paylaşım yapmayı sürdüren okul müdürünün, Sinanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atandığı bildirildi.