Muhalefet liderlerinden İsveç'teki provokasyona tepki

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:25

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 19:29

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına muhalefet partilerinin liderlerinden tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023

'HAYAT REHBERİMİZE SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslomofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir! İsveç’te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum!" dedi.

İslomofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir!



İsveç’te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 21, 2023

'İSVEÇ HALKININ ÇOĞUNLUĞU DESTEKLEMİYOR'

İsveç'teki Müslümanlara sağduyu çağrısında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "İsveç’te ırkçı ve İslam karşıtı dürtülerle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını şiddetle telin ediyorum. İsveç’teki Müslüman dostlarıma da sesleniyorum: İnanıyorum ki İsveç halkının çoğunluğu bu radikal fikirleri desteklemiyor, sağduyunuzu kaybetmeyeceğizi biliyorum" ifadelerini kullandı.