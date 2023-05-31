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Muharrem Erkek 'Kılıçdaroğlu' mesajını sildi, açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir selfie paylaştı. Erkek, paylaşımının tepkiye yol açması üzerine sildi ve bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:49
Muharrem Erkek 'Kılıçdaroğlu' mesajını sildi, açıklama yaptı
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir 'selfie' paylaşımı yaptı.

Erkek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hak, hukuk, adalet” notunu düştü.

CHP’li ismin paylaşımı şöyle:

TEPKİLERDEN SONRA SİLDİ

Muharrem Erkek, gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi ve şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımıza sevgi ve saygımı gösteren ESKİ bir fotoğraf paylaşımım “YENİ bir fotoğraf” algısıyla farklı tepkilere neden oldu. Bu nedenle kaldırdım. Hakaret içermeyen eleştirileri de dikkate aldığımızı bilin isterim."



Muharrem Erkek Kemal Kılıçdaroğlu selfie

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