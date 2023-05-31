İktidar düğmeye bastı: CHP'li üyeler TBB yönetimine alınmadı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:44

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki (TBB) CHP'li encümen üyelerinin yeni yönetime alınmadığını bildirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, TBB'nin tüm belediyelere tarafsız destek olmak amacıyla kanunla kurulduğunu belirtti.

Tüm belediyelerin zorunlu üyesi olduğu birliğin bütçesinin, belediyelerden kesilen paylarla oluştuğunu aktaran Torun, "2019 yerel seçimlerinden bu yana bu bütçenin yüzde 50'den fazlası sadece bizim belediyelerimizden kesilmektedir. Ancak bizim belediyelerimizin kaynaklarıyla oluşan bütçe, yıllardır partizanca kullanılmıştır. Bütçenin tamamına yakını, sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"OTORİTER YÖNETİM ANLAYIŞININ İLK YANSIMASI"

TBB'de yeni yönetimin belirlendiğini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Daha önce birliğin 14 encümeninin dağılımı, partilerin belediye başkanlığı sayısına göre yapılırdı. Partimizin de 4 encümen üyesi bulunuyordu. Ancak yeni 14 isim sadece AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluşturuldu. Daha önce 4 üyesi bulunan partimize, bir tek üyelik verilmedi. İktidarın genel seçimlerin ardından ülkeyi nasıl yönetmek istediği TBB seçimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, tam otoriter yönetim anlayışının ilk yansımasıdır. Tek bir belediyemizin hakkını, bu partizanlığa yedirmeyeceğiz."