Muharrem İnce, Ali Yerlikaya'ya ve il emniyet müdürlerine seslendi: 'Gençlere dokunmayın'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin bir açıklama yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından üniversitelerde başlayan protestolarla ilgili açıklama yaptı.
İnce'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanı’na ve İl Emniyet Müdürlerine sesleniyorum; bugün gençlerimizle birlikte yürüdüm ve gördüm ki hepsi tertemiz, pırıl pırıl, ülkesini, vatanını, milletini seviyor, anayasal haklarını özgürce kullanmaya çalışıyorlar. Gençlere dokunmayın. Onlar bu ülkenin geleceği, umudu ve gücüdür.
Gençler, size bir öğretmeniniz olarak sesleniyorum; Sakın ola ki sizi provoke etmeye çalışanların oyunlarına gelmeyin. Türk bayraklarınızı gururla taşıyarak, barışçıl bir şekilde anayasal haklarınızı kullanmaya devam edin. Sizin sesiniz, bu ülkenin adalet ve özgürlük mücadelesinde çok değerli. Sakinliğinizi koruyun ve her zaman haklı duruşunuzu gösterin."
İçişleri Bakanı’na ve İl Emniyet Müdürlerine sesleniyorum: Bugün gençlerimizle birlikte yürüdüm ve gördüm ki hepsi tertemiz, pırıl pırıl, ülkesini, vatanını, milletini seviyor, anayasal haklarını özgürce kullanmaya çalışıyorlar. Gençlere dokunmayın! Onlar bu ülkenin geleceği,…— Muharrem İNCE (@vekilince) March 20, 2025
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