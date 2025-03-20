Muharrem İnce Saraçhane'de: 'Desteğim Ekrem İmamoğlu'yla'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:09

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İnce, ziyaretinin ardından İBB’de açıklama yaptı. İnce, "Bir günde başımıza ne geldi? Sayın Erdoğan’a rakip olacak diye Sayın İmamoğlu’nun diplomasını iptal etttirdi. Orada iptal edilen diploma değil hukuk devletini kendisidir" dedi.

İnce şöyle devam etti:

"Peki başımıza ne geldi? Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Hepimiz. Bugün bu ülkede yaşayan herkes yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu hepimiz malımızı mülkümüzün yüzde 10’unu kaybettik. AKP’li kardeşlerimin şunu bilmesinin isterim; onlar da fakirleşti. Yani bir kişinin siyasi ikbali uğruna rakipler belirleme uğruna ekonomimiz bu hale geldi.

"AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Suçlamalara bakıyorsunuz PKK’lıları işe almış. Siz PKK’nın kurucusuna ‘önder’ diyenleri görmüyor musunuz? Siz aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Televizyonlarda ‘sayın’ diyorsunuz, ‘PKK’nın kurucu önderi’ diyorsunuz sonra da PKK ile işbirliği yapmakla arkadaşlarımızı suçluyorsunuz.

Türkiye'de bin 500 iki bin yıllık Türk tarihinde ilk kez bir tek adam var. Ona hayır bu yanlış yapıyorsun diyecek eski arkadaşları da yok artık. Türkiye bir karanlığa doğru bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Ama emin olun bütün sivil toplumla odalarıyla, sendikaları, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle bütün muhalif güçleriyle buna direnmek zorundayız. Türkiye'yi bu yürütmenin başı bataklığa götürecek diyorum. Desteğim Sayın Ekrem İmamoğlu'yla olduğu için bugün ziyarete geldim."