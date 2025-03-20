Vincenzo Montella'dan Arda Güler yanıtı: 'Karar vermek için...'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:03

Güncelleme: 20.03.2025 - 23:03

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından konuştu.

İtalyan hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi."

"OYUNA ÇOK İYİ BAŞLADIK"

"Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor."

"Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var."

"DENGELİ OLMAMIZ GEREK"

"Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var."

"(Deniz Gül) Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor.

ARDA GÜLER YANITI

-"Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı?"

Vincenzo Montella: "Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız."