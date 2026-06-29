CHP'de yönetimin 'mutlak butlan' kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinde kalması halinde, partinin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel tarafından yeni bir partinin kurulması bekleniyor.

Siyasetteki bu hareketliliğin gölgesinde CHP'li Muharrem İnce, yeni oluşuma katılıp katılmayacağına dair tutumunu netleştirdi.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın Sözcü TV'de aktardığı bilgilere göre Muharrem İnce, "Ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım" dedi. Bu açıklama İnce'nin partide kalacağı şeklinde yorumlandı.

"ZORLUĞUNU YAŞADIM"

Balbay, İnce ile gerçekleştirdiği diyaloğu şu ifadeler ile aktardı:

"Örneğin, kimileri diyor ki ana gövdeden kopan yok olur. İşte örneğin, çok uzak geçmişte Güven Partisi, yakın geçmişte Muharrem İnce. Ben bunu Muharrem İnce ile de konuştum. Yani bir sohbet ettik İnce ile, aramızdaki 'off the record' yanları da oldu ama şu kadarını paylaşmama laf etmeyecektir diye düşünüyorum Muharrem İnce. Dedi ki, 'Balbay, ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım' dedi. Hani Memleket Partisi kurdu ama orada Muharrem İnce'nin yuvarladığı taş büyümedi. Yuvarladığı taş kar topuna dönüşmedi."

ÖZGÜR ÖZEL ZAMANI CHP'YE DÖNMÜŞTÜ

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kurultaydaki delege sisteminden şikâyet ederek CHP'den istifa etmiş ve 2021 yılında Memleket Partisi'ni kurmuştu. 2023 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolara destek vererek Saraçhane mitinglerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer alan İnce, geçen sene CHP'ye geri dönmüştü.