Muharrem İnce: Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de yaptığı açıklamada "Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uşak’ın ardından İzmir programı kapsamında Buca İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı.
İnce, yaptığı açıklamada "Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım" dedi.
Burada yurttaşlara seslenen İnce, şunları söyledi:
- Tarım çöktü, eğitim bitti. Esad’a katil diyordu. Suudi Arabistan’a söylemediğini bırakmıyordu. Şimdi üç beş milyar dolar için kapı kapı geziyor. Erdoğan gitmeli. Bu kesin. Yalnız Erdoğan’ı gönderirken dikkat edelim. Altılı Masa’nın da kafası karışık. Bu yüzden karış karış Türkiye’yi gezip anlatıyorum.
“BUNLARIN KAFALARI KARIŞIK”
- İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kılıçdaroğlu imzalayacağını söylüyor. Temel Karamollaoğlu imzalamayacağını söylüyor. Bunlar memleketin en temel sorunlarında bile anlaşamamışlar. Nasıl yönetecekler? Ben de diyorum ki; ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Bunların hepsini birden gönderelim. Bunların kafaları karışık.
- Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım. İktidar da muhalefet de bunların hepsi üç tane tarikat oyu alacağım diye susarlar. Üç tane sapık oyuna ihtiyacım yok benim.
“HEP BİRLİKTE BURADA KALACAĞIZ”
- Eğitim laik olacak. Bilimsel olacak, parasız olacak ve merdiven altlarında olmayacak. Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla göndereceksiniz. Ben size huzur vaat ediyorum. Bu ülkenin topraklarında insanların yüzünün gülmesini istiyorum.
- Bu memleket bizim. Hep birlikte burada kalacağız. Devlete olan güveni yeniden kuracağız. TÜİK’e, ÖSYM’ye, Merkez Bankası’na, adliyeye güveneceksiniz.
İnce, ilçe başkanlığı binasının açılışının ardından Buca ilçesinde gençlerle bir araya geldi. İnce, gençlerin sorularını yanıtladı.
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