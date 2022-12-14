Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na destek: Memleket Partilileri Saraçhane'ye çağırdı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına destek verdi. İnce, "Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görülüyor.
İmamoğlu duruşmadan çıkacak karara bakılmaksızın saat 16.00’da ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etmişti.
İmamoğlu’nun çağrısından sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Türkiye İşçi Partisi gibi birçok siyasi ve siyasi parti Saraçhane’ye gelinmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
PARTİLİLERİNE ÇAĞRI YAPTI
Bu çağrıya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dahil oldu.
Twitter'dan bir paylaşımda bulunan İnce şu ifadeleri kullandı:
"Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul’daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane’ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum."
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