Muharrem İnce'nin 'son gün çekileceği' iddia edilmişti: 'Bakanlık iddiası yalan'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamaya başladığından bu yana CHP’ye karşı alacağı tavır konuşulan Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce’yle önceki gün görüştü. Görüşme gündeminin “İnce’nin adaylıktan çekilmesi ve Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi olması” bekleniyordu.

Ancak iki lider de konuyu gündeme getirmedi. CHP kanadından da “İnce’nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde bir istek gelmediği, olası işbirliğinin de gündem olmadığı” belirtildi.

Adaylıktan yasal olarak çekilmemenin son gününde “İnce’nin kurmaylarıyla bir araya geldiği ve çekilmeye hazırlandığı, bu kapsamda da CHP’liler ile arka kapı diplomasisi yürütüldüğü” iddia edildi. Ancak MP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, tüm bu iddiaları reddetti.

(Mevlüt Dudu)

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dudu, CHP’nin kendilerinden çekilmelerine yönelik bir şey istemediğini; bir bakanlık ya da milletvekilliği teklif etmediğini belirtti. Dudu, İnce’nin aday olduğunu ve seçim sürecini aynı şekilde devam ettireceklerini kaydetti. Öte yandan gün boyu parti genel merkezinde bulunan İnce’nin, 16.00’da partiden ayrılarak evine gittiği öğrenildi.