Muharrem İnce'nin dünürü CHP'den milletvekili aday adayı oldu

2019 yılındaki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkan adayı olan Özcan Işıklar, İstanbul 3. Bölge CHP 28. Dönem Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Işıklar'ın, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dünürü olduğu biliniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 23:39
Muharrem İnce'nin dünürü CHP'den milletvekili aday adayı oldu
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Özcan Işıkla da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.

Aynı zamanda Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017’de dünya evine girmişti.


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