Muharrem İnce Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:21
Muharrem İnce Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı
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Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçimlerde binlerce Fenerbahçeli oy kullanmak için sandığa gitti.

Sarı lacivertli kulübün yeni yönetiminin belirleneceği seçim için oy kullananlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. 

Bir süredir gözlerden uzak olan İnce, oy zarfını sandığa attığı anın fotoğrafını sosyal medya paylaşıp, kısa bir açıklama yaptı. 

İnce, "Kongre üyesi olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık seçimi için oyumu kullandım. Şimdiden sonuçların Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Genel Kurul'da oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek.



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