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Muharrem İnce hastane yatağından açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. İnce paylaşımına, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:59
Muharrem İnce hastane yatağından açıklama yaptı!
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altına olduğunu açıkladı.

'Geçmiş olsun' dilekleri için teşekkür eden İnce, hakkında çıkan 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek' iddialarını da yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."


Muharrem İnce

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