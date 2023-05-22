Muharrem İnce hastane yatağından açıklama yaptı!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:59

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:59

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altına olduğunu açıkladı.

'Geçmiş olsun' dilekleri için teşekkür eden İnce, hakkında çıkan 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek' iddialarını da yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."