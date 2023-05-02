Muharrem İnce: HDP'li militanlar, dünyayı size dar ederim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşanan gerginliğin ardından HDP'lilere yönelik sert bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:45
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Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Kırkayak Parkı'nda Memleket Partililer ile CHP'li ve Yeşil Sol Partili gruplar arasında çıkan tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü. Polisin araya girmesi ile gerginlik sona erdi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Burak Kurt, "Gaziantep’te 1 Mayıs Kutlamaları esnasında CHP ve HDP’lilerin ‘Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’ sloganı atması sonrası, Memleket Partililerin ‘İşçi’ye güvence, Muharrem İnce’ söyleminden rahatsız olan CHP ve HDP’liler partililerimize önce sözlü satmada bulunup, sonrasında saldırdı" iddiasında bulundu.

İNCE: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Bugün de Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olay üzerine partililere saldırdığı iddia edilen grubu ağır sözlerle hedef aldı. İnce, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamaları sırasında HDP'li militanlar Memleket Partili gençlerimize saldırmış. Buradan sesleniyorum; evlatlarımdan birinin kılına zarar gelirse dünyayı size dar ederim. Aklınızı başınıza alın!"

 

 


Muharrem İnce Memleket Partisi Yeşil Sol Parti

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