Muharrem İnce'den dikkat çeken video: 'Bu Türkiye'ye tuzaktır'

Seçime sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Konuşmasında Millet İttifakı bileşenlerinden Davutoğlu ve Babacan'ı eleştiren İnce, "Bu milletimize bir tuzaktır, bunların milletimize nasıl bir kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:15
Muharrem İnce'den dikkat çeken video: 'Bu Türkiye'ye tuzaktır'
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kala; siyasi liderler ve adaylar sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda yine iktidarın aksine muhalefeti eleştiren İnce, "Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak altılı masadan garip sesler geliyor" iddiasında bulundu.

DAVUTOĞLU'NA VE BABACAN'A YÜKLENDİ

Konuşmasında Millet İttifakı bileşenleri Davutoğlu ve Babacan'a yüklenen İnce, "Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor. Sayın Babacan, tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirileceğini söylüyor. Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem diyerek aslında birinci turda ne yapmak istediğini de açık ediyor. Bunun meali ister oy verin CHP'ye ister vermeyin diyor" dedi.

"BU TÜRKİYE'YE TUZAKTIR"

İnce şöyle devam etti:

"Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bunların milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Bunun doğrusunu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardır. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz. CHP listelerinde garanti yerlerine yerleşen bu arkadaşların Türkiye'ye, milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız."


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