Muharrem İnce: En büyük ittifakı kuruyoruz
Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü. İnce, Türkiye’nin en büyük ittifakını kurduklarını belirterek, “Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz” dedi.
Muharrem İnce, PM toplantısı sonrası Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
Parti olarak gördükleri ittifakların ilke ittifakı değil, “menfaat ittifakı” olduğunu savunan İnce, “Birbirine selam vermeyecek insanlar koltuk sevdası için bir araya gelmişler. Tepedekilerin bir araya gelmesi tabanın bir araya geleceği anlamına gelmez” değerlendirmesini yaptı.
İnce şöyle konuştu:
“İçeride ve dışarıda güçlü bir devlet olsun, pasaportumuz itibarlı olsun, demokrasi standartları yüksek olsun, insan hakları karnemiz düzgün olsun istiyoruz. Mavi Vatan’a sahip çıkılsın, denizlerdeki menfaatimiz korunsun, savunma sanayimiz güçlü olsun, topraklarımızdan bereket fışkırsın, çocuklarımız ucuz et yesin, ucuz süt içsin istiyoruz.”
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