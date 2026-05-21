Muharrem İnce ile Ümit Özdağ arasında polemik

21.05.2026 15:15:00
Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında yaşanan söz düellosu, gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Özdağ, İnce hakkında, "Partisini seçime sokmadan yüzlerce teşkilatı ortada bırakarak kendi kişisel ikbali için Cumhuriyet Halk Parti’sine tekrar kaçtı" ifadelerini kullanırken İnce ise, "Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!" dedi.
Söz konusu polemik Ümit Özdağ'ın Babala TV'de konuk olduğu bir programda başladı.

Seyircilerden birinin yönelttiği "Muharrem İnce ile neden yeniden bir araya gelmiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özdağ, oldukça manidar bir çıkış yaptı. 

Özdağ seyirciye hitaben, "Eğer Muharrem Bey, senin ona duyduğun güven kadar kendine güvenebilirse, o zaman oturup konuşuruz" sözleriyle İnce'yi hedef aldı.

İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ: "CİDDİYE ALMAYA GEREK YOK"

Özdağ'ın bu sözlerine Muharrem İnce cephesinden gelen yanıt sert oldu. Özdağ’ın açıklamalarını gazeteci Şaban Sevinç'e değerlendiren İnce, “Çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı desteklemiş, insan içine çıkacak yüzü yok, hala boş boş konuşuyor” dedi.

İnce, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıklamasını da, “Gitti o gizli protokolü açıkladı. Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: KİŞİSEL İKBALİ İÇİN...

İnce'nin sözlerinin ardından Ümit Özdağ, şöyle konuştu:

“Muharrem İnce 1. adaylığı sonunda adam kazandı dedi. Milyonları sokakta bıraktı ve kaçtı, bulunamadı. 2. kez aday oldu yine kaçtı. Partisini seçime sokmadan yüzlerce teşkilatı ortada bırakarak kendi kişisel ikbali için Cumhuriyet Halk Parti’sine tekrar kaçtı. Muharrem İnce’den daha büyük bir tek kaçak vardır ‘Kaçak Kimble’"

"BU BENİ KAÇAK YAPIYORSA DOĞRU"

İnce ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı:

"Erdoğan’dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin en hızlı Cumhur İttifakı savunucuydun! Adayın S.Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter! Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın? Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!"

