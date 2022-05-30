MetroPOLL anketi: Erdoğan geçen ay da 'görev onayı' alamadı
MetroPoll’ün son anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik tutumu ‘görev onayı’ puanını bir önceki aya göre 2,3 oranında artırdı fakat bu yükselişe rağmen anket katılımcılarından 'görev onayı' alamadı.
MetroPoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı” anketinin mayıs ayı sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. 13-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 45 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını nasıl buluyorsunuz” sorusu yöneltildi.
Ankete göre; Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı mayıs ayında yükselişe geçse de katılımcıların çoğundan onay alamadı. Ankete katılanların yüzde 44,4’ü “evet, onaylıyorum” derken, “hayır, onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 47,3 oldu. Erdoğan’ın bir önceki ayda görev onayı yüzde 42,1’di.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TUTUMU
Görev onayının artmasında Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına karşı çıkması, Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu ve Ukrayna-Rusya savaşındaki üstlenilen rolün etkisi olduğu belirtiliyor.
AKP’Lİ SEÇMEN MEMNUN
MetroPoll’ün yaptığı araştırmaya parti seçmenleri bazında bakıldığında AKP’lilerin yüzde 86,9’u Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi yapış tarzını onaylıyor. Aynı anketin Nisan ayı verilerine bakıldığında bu oran yüzde 91,9 seviyelerinde seyrediyordu. İktidar partisini destekleyenlerin yüzde 7,2’si ise yönetim tarzından rahatsız. Ana muhalefet partisi CHP seçmeninin sadece yüzde 10,8’i Erdoğan’ın yönetim tarzını onaylarken, yüzde 84,6’lık kesim onaylamadığını belirtti.
Video Haberler
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- 8 soru 8 kötü haber
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var