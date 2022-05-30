MetroPOLL anketi: Erdoğan geçen ay da 'görev onayı' alamadı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:46

MetroPoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı” anketinin mayıs ayı sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. 13-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 45 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını nasıl buluyorsunuz” sorusu yöneltildi.

Ankete göre; Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylayanların oranı mayıs ayında yükselişe geçse de katılımcıların çoğundan onay alamadı. Ankete katılanların yüzde 44,4’ü “evet, onaylıyorum” derken, “hayır, onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 47,3 oldu. Erdoğan’ın bir önceki ayda görev onayı yüzde 42,1’di.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TUTUMU

Görev onayının artmasında Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına karşı çıkması, Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu ve Ukrayna-Rusya savaşındaki üstlenilen rolün etkisi olduğu belirtiliyor.

AKP’Lİ SEÇMEN MEMNUN

MetroPoll’ün yaptığı araştırmaya parti seçmenleri bazında bakıldığında AKP’lilerin yüzde 86,9’u Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi yapış tarzını onaylıyor. Aynı anketin Nisan ayı verilerine bakıldığında bu oran yüzde 91,9 seviyelerinde seyrediyordu. İktidar partisini destekleyenlerin yüzde 7,2’si ise yönetim tarzından rahatsız. Ana muhalefet partisi CHP seçmeninin sadece yüzde 10,8’i Erdoğan’ın yönetim tarzını onaylarken, yüzde 84,6’lık kesim onaylamadığını belirtti.