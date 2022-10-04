Muharrem İnce: Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'sansür yasasına' tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İnce, "Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 21:27
Muharrem İnce: Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; AKP ve MHP tarafından geçen yasama yılında 'dezenformasyonla mücadele' gerekçesiyle Meclis'e sunulan ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden "sansür yasası teklifi" ile ilgili paylaşımda bulundu. 

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!” 


Memleket Partisi Muharrem İnce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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