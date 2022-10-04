Muharrem İnce: Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'sansür yasasına' tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İnce, "Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; AKP ve MHP tarafından geçen yasama yılında 'dezenformasyonla mücadele' gerekçesiyle Meclis'e sunulan ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden "sansür yasası teklifi" ile ilgili paylaşımda bulundu.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!”
Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun!— Muharrem İNCE (@vekilince) October 4, 2022
Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!#SansürYasasınaHayır
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