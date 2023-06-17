Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Hedef yerel seçimler

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, seçimlerden sonra sürdürdüğü sessizliğini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile bozdu. Bodrum’da “dinlenmede” olduğu öğrenilen İnce, “Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz” paylaşımı yaptı. İnce’nin paylaşımının ardından gözler partideki gelişmelere çevrildi.

OY ORANI DÜŞÜK BULUNDU

İnce’nin partisinin 2024 yerel seçimlerine ilişkin çalışacağı öğrenilirken genel seçim sonucunda Hazine yardımı alamayan partinin “elindeki kısıtlı maddi kaynaklarla” yerel seçimlere odaklandığı vurgulandı. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 0.93 oranında oy alan Memleket Partisi’nde seçimlerin ardından parti meclisi (PM) toplanmış, “partinin bundan sonra yoluna devam edip etmemesi gerektiği” masaya yatırılmıştı. Partililer, bu oy oranını “çok düşük bularak”, “Eğer yüzde 3 bandında bir oyumuz olmuş olsaydı Hazine’den yardım alma hakkımız doğacaktı. Yolumuza devam etmemiz zor” değerlendirmelerini yapmış, ancak yola devam kararı alınmıştı.

PERSONEL ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre, partinin genel merkezinde görev yapan birkaç personelin işine geçen günlerde son verildi. Gerekçe olarak ise “parti kaynaklarının kısıtlı olması, mevcut kaynağın ise 2024 yerel seçimleri için kullanılması” olduğu belirtildi.