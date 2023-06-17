Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Hedef yerel seçimler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinden sonra ilk kez sessizliğini bozdu. “Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz” paylaşımı yapan İnce’nin partisinin 2024 yerel seçimlerine ilişkin çalışacağı öğrenildi. Genel seçim sonucunda Hazine yardımı alamayan partinin “elindeki kısıtlı maddi kaynaklarla” yerel seçimlere odaklandığı vurgulandı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00
Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Hedef yerel seçimler
Abone Ol google-news

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, seçimlerden sonra sürdürdüğü sessizliğini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile bozdu. Bodrum’da “dinlenmede” olduğu öğrenilen İnce, “Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz” paylaşımı yaptı. İnce’nin paylaşımının ardından gözler partideki gelişmelere çevrildi. 

OY ORANI DÜŞÜK BULUNDU

İnce’nin partisinin 2024 yerel seçimlerine ilişkin çalışacağı öğrenilirken genel seçim sonucunda Hazine yardımı alamayan partinin “elindeki kısıtlı maddi kaynaklarla” yerel seçimlere odaklandığı vurgulandı. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 0.93 oranında oy alan Memleket Partisi’nde seçimlerin ardından parti meclisi (PM) toplanmış, “partinin bundan sonra yoluna devam edip etmemesi gerektiği” masaya yatırılmıştı. Partililer, bu oy oranını “çok düşük bularak”, “Eğer yüzde 3 bandında bir oyumuz olmuş olsaydı Hazine’den yardım alma hakkımız doğacaktı. Yolumuza devam etmemiz zor” değerlendirmelerini yapmış, ancak yola devam kararı alınmıştı. 

PERSONEL ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre, partinin genel merkezinde görev yapan birkaç personelin işine geçen günlerde son verildi. Gerekçe olarak ise “parti kaynaklarının kısıtlı olması, mevcut kaynağın ise 2024 yerel seçimleri için kullanılması” olduğu belirtildi. 


Memleket Partisi Muharrem İnce yerel seçim Seçim seçimler 28 Mayıs 28 Mayıs 2023

İlgili Haberler

Muharrem İnce: Hazır olun, tekrar yollara düşeceğiz

Muharrem İnce: Hazır olun, tekrar yollara düşeceğiz
Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik: Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim

Muharrem İnce'den Erdoğan'a tebrik: Memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim
Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

En Çok Okunan Haberler