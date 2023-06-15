Muharrem İnce: Hazır olun, tekrar yollara düşeceğiz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gençlere seslenerek bir çağrıda bulundu. İnce paylaşımında, "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
İnce, siyasete yeniden döneceği mesajını vererek şu paylaşımı yaptı:
"Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz."
Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz.— Muharrem İNCE (@vekilince) June 15, 2023
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