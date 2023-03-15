Muharrem İnce takipçilerine 'bot' diyenleri Elon Musk'a şikayet etti: 'Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:15

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:15

Memleket Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kendisini destekleyen bazı Twitter hesaplarının ‘bot hesap’ olduğuna yönelik iddia ve eleştiriler ardından platformun sahibi Elon Musk’tan talepte bulundu.

"SEVGİLİ ELON..."

Twitter hesabından Elon Musk’ı etiketleyerek bir tweet atan İnce, "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesap olarak suçluyor. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ardından Twitter’daki kampanyalarda bazı ‘bot hesaplar’ın bulunduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.

İnce’ye yönelik desteğin bir kısmının organik, bir kısmının ise bot hesaplardan geldiği öne sürülmüştü. İddiaların ardından bugün iki gazeteci de konuyu köşesine taşımıştı.

Karar yazarı Akif Beki, "Muharrem İnce'nin kukla aşıkları" başlıklı yazısında "Muharrem İnceye Aşığız" etiketine desteğin bot hesaplardan geldiğini öne sürmüştü.

Bot hesapların Fake Trend Alert'e yakalandığın fakat bu hesapları kimin yönettiğinin anlaşılamadığını belirten Beki, "Bir merkez, trollerini salarak aşka davet ediyor ve bu aşk çağrısına icabet eden sürüyle kukla varsa... İpleri tutan kukla ustası başka kim olacak, muhalefeti bölecek bir adaya aşkın kabarmasından kim yararlanacaksa odur" diye yazmıştı.

Fatih Altaylı ise "Sonunda çok güler miyiz!" başlıklı yazısında Muharrem İnce'ye sosyal medya desteğinin bir komplo teorisine dönüşmekte olduğunu ifade etmiş, bir kısmı organik olan bu desteğin yanı sıra AKP’li hesapların da İnce'ye "gaz verdiğini" ileri sürmüştü.

Altaylı, "Bu hesapların kim olduğu sır falan değil. Başında 'Aslan' gibi bir adam var ve troll hesaplar buna bağlı. Harekete geçtikleri anda çok yoğun bir etkileşim sağlayabiliyorlar. İstediklerini kısa süreliğine de olsa trend haline getirebiliyorlar" diye yazmıştı.