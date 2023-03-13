Muharrem İnce’nin avukatı, Memleket Partisi’nden istifa etti

Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:32
Muharrem İnce’nin avukatı, Memleket Partisi’nden istifa etti
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Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çiçek, istifa mesajını Twitter hesabından paylaştı. 


Muharrem İnce Memleket Partisi istifa Mustafa Kemal Çiçek

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