Muharrem İnce’nin avukatı, Memleket Partisi’nden istifa etti
Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, partisinden istifa etti.
Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Çiçek, istifa mesajını Twitter hesabından paylaştı.
Memleket Partisinden İSTİFA açıklamamdır.?? pic.twitter.com/Rc5n7SSmKS— Mustafa Kemal ÇİÇEK (@kemalcicek06) March 13, 2023
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