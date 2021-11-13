Muharrem İnce "Umarım dinlerler" deyip anlattı: "Savcılar beni değil Erdoğan'ı sorgulasın"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ekonomik kriz üzerine konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Buluşmaları kapsamında İzmir’e geldi. Partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı’nı açan İnce’nin gündeminde doların yükselişi ve ekonominin kötü gidişatı yer aldı.
Konuşmasına elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasıyla başlayan İnce, “Bundan çok kısa bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın demiştim. Teşekkür ediyoruz. Aklın yolu bir. TRT önceden tek kanalken bir kamu yayıncılığı yapıyordu. Şu anda TRT’yi izleyen yok ki! Mecbur da değil millet, bir sürü kanal var. O yüzden elektrik faturalarındaki TRT payına gerek yok” dedi.
"SAVCILAR BENİ DEĞİL ERDOĞAN’I SORGULASIN"
Yıllar önce doların 10 lirayı bulacağına yönelik sözlerini hatırlatan İnce, “Dolar 8-10 lira olur dediğimde bazı gazeteler manşet attı. Muharrem İnce’yi MİT sorgulasın, Muharrem İnce’yi savcılar sorgulasın. Nereden biliyor böyle olacağını diye. Savcılar beni değil, Erdoğan’ı sorgulasın; doları 10 liraya neden çıkardın diye. Niye beni sorgulayacaklar?” diye belirtti.
NE YAPMALI?
“Dolar 10 lirayı bulmuşken ne yapılmalı?” diyerek konuşmasına devam eden İnce, “Umarım dinlerler. Bir kulaklarından girip bir kulaklarından çıkmaz inşallah. Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldırın bu kara kışta dediğimde dinlediler. Şimdi önerilerimi sıralıyorum. Muhalefetten de kopya çekecek kişiyi de biliyorum. Kesin hemen takip eder kopya çeker. Çeksin, memleketin yararına olacak konularda kopya çekmek serbesttir.” ifadelerini kullandı.
KISA VADE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kısa ve uzun dönem çözüm önerilerini sıralayan İnce şunları dile getirdi:
“Öncelikle KDV’yi yüzde 18’den yüzde 15’e düşürün. İki, temel gıdalarda KDV’yi sıfırlayın. Üç, ÖTV’yi yeniden tanımlayın. Dört, vatandaşlık maaşını derhal işleme sokun. Nasıl savaş çıktığı zaman tüm vatandaşları savaşa çağırıyorsan, vergi alacağın zaman tüm vatandaşlardan vergi alıyorsan; zor günlerde de sen vatandaşa, vatandaşlık maaşı vereceksin. Öğretmen atamalarını derhal yapın. Gençlerin öğrencilerin internet, telefon, bilgisayar alımlarında Özel İletişim Vergisi’ni kaldırın. Geleceğimizi kaybediyoruz eğitim durduğu için. Asgari ücretten vergi almayın. Tarımdaki dolaylı vergileri kara kış için kaldırın. Başta TOBB olmak üzere, buna benzer kurumların kasalarındaki nakit paraları derhal üyelerine aktarın. Bunlar acilen yapılması gerekenler. Kar düşmeden milletin bir miktar nefes alabilmesi için acilen yapılması gereken işler.”
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