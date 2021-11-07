Muharrem İnce'den 'ittifak' açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ortada henüz bir seçim olmadığı için ittifak konuşmanın doğru olmadığını söyledi. İnce, "Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve parti binasının açılışını yapmak için Malatya'ya geldi. Ortada seçim olmadığını die getiren İnce, ittifak konuşmanın doğru olmadığını ifade etti.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, seçimlerin yaklaştığını öne sürerek, "Televizyonlarda siyasi parti genel başkanlarının tartışmalarını istiyorum. Seçime yakın bakacağız, şapkamızı önümüze koyacağız ve ne gerekiyorsa yaparız. Ortada daha seçim yokken, ittifak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu seçime yakın olacak bir iştir. Siyasi partilerin iddialarını düşürdüğüne inanıyorum. Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler. Şu anda doğru bulmuyorum. Seçime yakın bakacağız elbet" diye konuştu.
"DOĞRU BULMUYORUM"
İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakına yönelik hakaret içeren ifadeleri için "Yapılanı doğru bulmuyorum" yorumunda bulundu.
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