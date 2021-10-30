Muharrem İnce'den Bafra Kaymakamı'na 'yürüyüş' tepkisi: "Cumhuriyetimizi kutlarken kimseden izin almayacağız"
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılacağını öğrenip Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne verdiği izni iptal ettiği öne sürülmüştü. Yürüyüşü Bafra'da gerçekleştiren İnce ise, "Hadsiz Bafra Kaymakamı’nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik" paylaşımıyla Ertürkmen'e tepki gösterdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, bu yıl iptal edildi.
Yürüyüşe, Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in izin vermediği iddia edilirken, iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.
Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği “Cumhuriyet yürüyüşümüzü elimizde olmadan gelişen şartlar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.
'ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI CUMHURİYETİ KURARKEN KİMSEDEN İZİN ALMADI'
Kaymakam Cevdet Ertürkmen’e sosyal medya hesabından tepki gösteren İnce, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katıldığı bir video yayımladı.
"Hadsiz Bafra Kaymakamı’nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik" ifadelerine yer veren İnce'nin paylaşımının devamı şu şekilde:
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken kimseden izin almadı. Biz de Cumhuriyetimizi onur ve gururla kutlarken kimseden izin almayacağız.
Hadsiz Bafra Kaymakamı’nın yasaklayabileceğini düşündüğü Cumhuriyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik.— Muharrem İNCE (@vekilince) October 29, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken kimseden izin almadı. Biz de Cumhuriyetimizi onur ve gururla kutlarken kimseden izin almayacağız. pic.twitter.com/Gw2CkA5wzK
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