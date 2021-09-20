Muharrem İnce'den 2018 seçimleri itirafı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:39

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "196Sekiz" adlı YouTube kanalında Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Zor Ama Sor" adlı programa konuk oldu.

2018'de'ki Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında CHP'nina dayı olan Muharrem İnce, seçim sonucunun ardından yaşananları anlattı. İnce süreçle ilgili "Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim." ifadelerini kullandı.

"CHP GEÇ KALDI"

"4 Mayıs 2018 günü adaylığım açıklandı" diyen İnce, CHP'nin bu süreçte geç kaldığını dile getirdi. İnce devamında, "Zaman içinde gördük ki müthiş bir kampanya götürdük. Bir anketçi, bütün sonuçları öngördü. Kaybediyorsun ilk turda dedi. Çok iyi götürdün ama zaman yetmiyor dedi, oy oranıma kadar söyledi. Söylediklerinin tümü tuttu. Çok güzel bir kampanya götürdük, seçime hazırlanmayı iyi götürdüm fakat yenilgiyi iyi yönetemedim." diye konuştu.

İnce ardından şunları söyledi:

"Medyanın yüzde 90'ı iktidarın, yüzde 10'u muhalefetin elinde. Muhalefete laf söyleyince yüz 90'da haber oluyorsunuz, yüzde 10'da olamıyorsunuz. Ben bir basın toplantısı düzenliyorum, kim gelirse ona konuşuyorum. Cımbızlıyorlar orada, iktidara 100 kelime laf ediyorsunuz muhalefete de 2 kelime laf ediyorsunuz manşetten veriyorlar. Türkiye'de ambargo uygulanan siyasetçilerden birisi benim. Hem iktidar medyası ambargo uyguluyor hem muhalefet medyası... A Haber niye seni veriyor diye soracaklarına Halk TV seni neden vermiyor diye sormalılar."