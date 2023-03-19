Muharrem İnce'den Cem Toker'e yanıt: Bu anlayışın ve adayın...

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 18:12

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 18:12

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine adaylıktan çekilme çağrısı yapan Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'e yönelik bir mektup kaleme aldı.

"BENİM ADAY OLMAK GİBİ KİŞİSEL BİR TUTKUM YOK"

İnce, Twitter hesabından yayınladığı Toker'e yönelik mektupta, Millet İttifakı'nı ve 13. cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, şu ifadeleri kullandı:

"Samimiyetle bilmenizi isterim ki ben bu anlayışın ve adayın Erdoğan'ı yeneceğine inanmıyorum. Tek adayla girilmesinin Cumhur İttifakı'nın işine geldiğini düşünüyorum. ... Benim aday olmak gibi bir kişisel tutkum yok, herkes bilsin ki ülkemin menfaatini her şeyin üzerinde tutarım. Bununla birlikte adaylığımın gördüğü ilginin bu muhalefet anlayışını benimseyenlere bazı şeyleri fark ettirmesini umut ediyorum."

"ÖFKENİZ SAĞDUYUNUZUN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Cem Toker de, geçen günlerde Twitter hesabından yayınladığı mesajı ile Muharrem İnce'ye seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öfkenizde çok haklı olabilirsiniz. Ama bence lütfen öfkenizi yeniniz. Ülkenin bekası için, öfkeniz sağduyunuzun önüne geçmemeli. Cehennemin yoluna taş döşemiş siyasetçi konumuna düşmeyiniz."