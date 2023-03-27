Muharrem İnce'den diğer adaylara 'başarı' mesajı

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından diğer üç adayı da etiketleyerek 'başarı' diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 21:46
Muharrem İnce'den diğer adaylara 'başarı' mesajı
Abone Ol google-news

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00 itibariyle sona erdi. 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı kesin aday listesinden önce resmi olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olmak üzere 4 aday Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmaya hak kazandı. 

İnce, sosyal medya hesabından; Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ı etiketleyerek, "Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim." dedi.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adaylarımız belli olmuştur. Seçimin centilmence geçmesini ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim. @kilicdarogluk @DrSinanOgan @RTErdogan"


Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı

İlgili Haberler

CHP Sözcüsü Öztrak: Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek; gündem farklı olmayacak

CHP Sözcüsü Öztrak: Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek; gündem farklı olmayacak
Usta sanatçı Genco Erkal'dan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki: '100 bin imzayı bulunca başı dönmüş'

Usta sanatçı Genco Erkal'dan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki: '100 bin imzayı bulunca başı dönmüş'
Muharrem İnce: 'Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceğiz'

Muharrem İnce: 'Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceğiz'

En Çok Okunan Haberler