Muharrem İnce'den diğer adaylara 'başarı' mesajı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 21:46

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 21:46

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00 itibariyle sona erdi. 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı kesin aday listesinden önce resmi olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olmak üzere 4 aday Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmaya hak kazandı.

İnce, sosyal medya hesabından; Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ı etiketleyerek, "Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim." dedi.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adaylarımız belli olmuştur. Seçimin centilmence geçmesini ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Herkese içindeki Memleket sevgisi kadar başarılar dilerim. @kilicdarogluk @DrSinanOgan @RTErdogan"