CHP Sözcüsü Öztrak: Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek; gündem farklı olmayacak

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 18:52

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 19:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 87 gün geçtiğini belirtti.

Sinan Ateş'in gerçek katillerinin, cinayeti azmettiren gerçek faillerinin bulunmadığını ifade eden Öztrak, "Onun yerine dava dosyasındaki delilleri karartma girişimleri var" dedi.

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN'E DESTEK

Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kırmızı çizgimizdir" dediği için tehdit edildiğini ve kendi camiasından saldırıya uğradığını kaydetti. Faik Öztrak, "Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır" diye konuştu.

"BİR ÖNCELİK LİSTESİ YAPIN"

Deprem bölgesinde geçici barınma sorununu olduğunu, çadır ve konteyner bekleyenlerin bulunduğunu ifade eden Öztrak, Diyarbakır'da Dicle nehrinin kıyısında ve Adıyaman'da kurulan çadır kentlerin sel nedeniyle çöp olduğunu belirtti.

Öztrak, "Bir öncelik listesi yapın. Buna uygun bir yol haritası oluşturun. Plan, program yapın. Deprem bölgesinde ilk öncelik depremzedeler için güvenli, sağlıklı, geçici barınma alanlarını oluşturmak. Buna uygun konteyner şehirler kurmak. Modüler okullar ve yaşam alanları oluşturmak. Bölgede üretimin sürmesi içini insanlarımızı bölgede tutacak, barınma imkanlarını ve teşvikleri vermek" diye konuştu.

"EMEKLİLER ARASINDA ADALETİ BOZDULAR"

Öztak, emekliye verilen en düşük aylığın son zamla 7 bin 500 lirayı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ama bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını artırmadılar, yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zorlayınca, emekliye bayram ikramiyesi 2018 Mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaştı. 5 yılın sonunda 2 bin liraya geldi. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla bile 3 bin 564 lira olmalıydı."

MUHARREM İNCE GÖRÜŞMESİ

Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek mi?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak" yanıtını verdi.

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ VAR MI?

"Cumhurbaşkanı adayı olan dört isim var. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak, 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.