Usta sanatçı Genco Erkal'dan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki: '100 bin imzayı bulunca başı dönmüş'
Kendisine destek vermeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olarak niteleyen cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepkiler sürüyor. Son olarak usta sanatçı Genco Erkal da İnce'yi eleştiren bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere az bir zaman kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla ünlü isimlerin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplamasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla gündeme geldi.
"SÖZDE SANATÇILAR..."
Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" ifadelerini kullandı.
GENCO ERKAL'DAN TEPKİ
İnce'nin sözlerine bir tepki de son olarak usta tiyatrocu Genco Erkal'dan geldi.
Twitter hesabından İnce'nin bir fotoğrafını paylaşan Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" ifadelerini kullandı.
100000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola “sanatçı bozuntusu” diyen bu beyefendiye biz ne diyelim? pic.twitter.com/1Ed4Eso2Sh— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) March 27, 2023
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