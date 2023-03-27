Muharrem İnce: 'Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceğiz'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:21

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:32

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitiren halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova’nın Elmalık köyüne geldi.

Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını belirtip "Biz Türkiye’deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye’yi PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye’yi. Türkiye’nin buna hakkı yok. Türkiye’yi ne FETÖ’cüler, ne PKK’lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını öne süren İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Her türlü engellemeye rağmen her türlü engellemelere rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek, otopark derdi yaşayarak, saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına adılar. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekle, gençlerle, kadınlarla Türkiye’nin önünü açacağız. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız.”

İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara’ya harekete geçti.