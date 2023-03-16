Muharrem İnce'den dikkat çeken 'adaylık' açıklaması

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:10

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:19

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, cumhurbaşkanı adaylığı resmen ilan edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Altaylı, İnce'nin adaylık konusunda "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" dediğini aktardı.

"GEREKTİĞİ ANDA GEREĞİNİ YAPARIM"

Muharrem İnce’ye yönelik sosyal medya desteğinin kaleme aldığı dünkü yazısının ardından Muharrem İnce ile konuştuğunu belirten Altaylı, görüşmeye dair şu notları paylaştı:

"Yazımla ilgili olarak 'Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur' dedi ve 'Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım' dedi, durdu, ekledi: 'Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.'"

"KEMAL BEY İLE 2. TURA KALIRSAK ŞAŞIRMAM"

Fatih Altaylı, Muharrem İnce'nin bu sabah konuyla ilgili tekrar mesaj yolladığını belirterek, şunları kaydetti:

"'Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz' demiş. Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın."